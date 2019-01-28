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Украинские власти завышают показатель средней зарплаты в стране — эксперт

Общество

Статистика не учитывает зарплату 90% предприятий страны

Киев, 28 января 2019, 11:33 — REGNUM  На Украине существенно завышен показатель средней зарплаты, заявил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 28 января на своей странице в социально сети Facebook.

Эксперт обратил внимание на существенную разницу между данными госстата и пенсионного фонда Украины.

«Ноябрь прошлого года. Пенсионный фонд отчитался о 8137 грн, а статистика о 9161 грн. Разница в показателях составляет уже почти 13%, то есть увеличилась на 5% за последние пять лет», — отметил Дорошенко.

По словам эксперта, разница в цифрах вызвана неправильной методикой подсчёта размера средней зарплаты.

«Для расчёта средней зарплаты, которая определяется государственной статистикой, берутся только предприятия численностью десять и более лиц, а все остальные не в счёт… Поскольку бизнес в последние годы только мельчает, то можно с уверенностью сказать, что в 2018 году из расчётов выпадает 90% предприятий и организаций нашей страны», — рассказал Дорошенко.

Как сообщало, за прошедшие четыре года на Украине подорожали почти все продукты. Цены на некоторые виды продуктов поднялись на 58 — 542%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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