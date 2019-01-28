Затягивали или «футболили»? — на Ямале возбудили дело против коммунальщиков

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 12:06 — REGNUM На Ямале лишь после смерти женщины, провалившейся в яму с кипятком во дворе многоквартирного дома, было возбуждено уголовное дело. Ранее следствие в отношении сотрудников АО «Ямалкоммунэнерго» затягивалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Напомним, на сетях теплоснабжения многоквартирного дома №46 по ул. Зверева в ямальском городе Надыме 24 ноября 2018 года произошла авария. Женщина убирала с придомовой территории декоративные конструкции и провалилась в образовавшуюся при обвале грунта яму. Пострадавшая получила 40% ожогов тела.

В этот же день отделом полиции была начата процессуальная проверка. Собранные материалы 4 декабря 2018 года были направлены по подследственности в территориальный следственный отдел СУ СК России по ЯНАО для дачи оценки действиям сотрудников АО «Ямалкоммунэнерго».

Несмотря на то, что пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения, следствие отправило материалы обратно в полицию без регистрации и проведения по нему процессуальной проверки.

После смерти женщины в больнице следственные органы вновь начали проверку. Лишь по требованию прокуратуры 23 января 2019 года было возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Затягивалось дело намеренно или банально «футболилось»? На данный вопрос знают точный ответ лишь следователи, которые не спешили возбуждать уголовное дело.

Добавим, АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее на Ямале ресурсоснабжающее предприятие. Потребителями его услуг являются 3011 юридических и более 90 тысяч физических лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале женщина обварилась кипятком из-за провала грунта