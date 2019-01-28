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В Госдуме состоятся седьмые Рождественские парламентские встречи

Общество

В этот раз они посвящены молодежи

Москва, 28 января 2019, 12:00 — REGNUM  30 января в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Государственной думе состоятся VII Рождественские парламентские встречи. В этом году они посвящены теме — «Молодежь: свобода и ответственность», сообщает пресс-служба Госдумы.

Откроют Рождественские парламентские встречи председатель Государственной думы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выступят руководители всех четырех фракций Госдумы — Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

В этот же день состоятся три круглых стола, организованные профильными комитетами Госдумы.

На площадке комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений развернется дискуссия о роли традиционных религиозных конфессий в воспитании социально активной молодежи, ориентированной на духовно-нравственные ценности.

На круглом столе комитета по образованию и науке речь пойдет о состоянии, проблемах и перспективах духовно-нравственного образования в российской школе.

Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи организовано обсуждение проблем и вызовов современной молодежной политики.

В Государственной думе также откроются две выставки, приуроченные к Рождественским парламентским встречам.

Экспозиция «Россия в мировой цивилизации. Уроки истории» расскажет о духовной культуре России, занимающей особое место в мировом наследии. Посетители увидят иконы и архивные документы, живопись и уникальные элементы прикладной графики.

На выставке «Красота Божьего мира» будут представлены рисунки победителей международного конкурса детского творчества.

Читайте ранее в этом сюжете: VII Рождественские парламентские встречи в Госдуме посвящены молодежи

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