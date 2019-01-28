В Южной Корее продолжает расти количество людей, заболевших корью

Сеул, , 11:22 — REGNUM Количество заболевших корью в ЮЖной Корее увеличилось до 40 человек, сообщает YTN.

Согласно представителям Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, у 38-летнего мужчины из города Ансан и 39-летнего мужчины из города Хвасон обнаружили корь.

Известно, что 39-летнего мужчины данное заболевание выявили после того, ка кон вернулся из Филиппин.

Ранее, 25 января данное заболевание было обнаружено у 17-летнего филиппинца, который вернулся в Южную Корею, после путешествия в США.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем контагиозности (приближающимся к 100%), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

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