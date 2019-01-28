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В Москве выкупили под офис объект культурного наследия за 2 млн рублей

Общество

На открытый конкурс по реализации нежилого объекта метров поступило 10 заявок

Москва, 28 января 2019, 11:54 — REGNUM  В Москве по итогам открытого конкурса был выкуплен жилой дом А.Я. Лангмана в Хамовниках. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике города ведомства. Победителем признана строительная компания ООО «Горизонтстройинжиниринг», которая предложила заключить сделку с превышением стартовой цены на 64%.

Итоговая стоимость лота составила 2,05 млн рублей. Здание является объектом культурного наследия и занимает небольшую площадь — 16 квадратных метров. Согласно условиям сделки, новый собственник должен взять на себя полную ответственность за сохранение купленных у города площадей.

«Покупатель должен разработать проект по сохранению занимаемых помещений, включая приспособление под современное использование, и поддерживать сохранность объекта культурного наследия», — рассказал глава департамента Геннадий Дёгтев.

Как сообщил генеральный директор компании-победителя, купленное у города помещение будет приспособлено под офис. Объект располагается по адресу: Малый Лёвшинский переулок, 14, строение 2.

Напомним, Аркадий Лангман стал главным архитектором ведомственной проектной организации Стройдомбюро в 1927 году. За пять лет им было построены десятки зданий, в число которых входят стадион «Динамо» и здание Совета Труда и Обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выставлены на открытый конкурс коммерческие площади в «доме под ангелами» на Солянке.

Читайте подробнее: В Москве выставят на продажу объект культурного наследия на Солянке

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Судьба архитектурного наследия
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