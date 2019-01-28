Директор школы в Саратове отделался выговором за уборку снега учителями

Саратов, , 11:21 — REGNUM В мэрии Саратова провели проверку по факту участия педагогов школы №95 в уборке снега в мороз. Было установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

По результатам проверки была уволена начальник отдела образования Октябрьского района, а заместителю главы администрации района и директору школы были объявлены выговоры.

«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, — погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного — корень подобных казусов», — считает глава Саратова Михаил Исаев.

По его словам, эта ситуация послужит уроком как чиновникам, так и директорскому корпусу, которые вместо проработки вопроса и контроля перепоручают исполнение своих обязанностей третьим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период, когда занятия в саратовских школах были отменены из-за морозов, учителя вышли на своеобразный субботник, на котором собирали снег в полиэтиленовые мешки.

Узнав о ситуации глава города Михаил Исаев назвал ее недопустимой, при этом он отметил, что, по данным руководства школы №95, учителя вышли на уборку снега добровольно. И, якобы, субботник продолжался не более часа.

«Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию», — прокомментировал градоначальник.

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