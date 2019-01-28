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Погибших в Керченском проливе турецких моряков транспортируют на родину

Общество

Тела шестерых граждан Индии пока остаются в Керчи из-за оформления документов

Керчь, Крым, 28 января 2019, 11:08 — REGNUM  Тела четырёх моряков, которые погибли во время пожара на танкерах в Керченском проливе, отправили самолётом в Москву, откуда их доставят в Стамбул. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Керчи.

«Тела четырёх граждан Турции уже отправили в Москве, откуда их доставят в Стамбул. Оставшиеся шестеро погибших граждан Индии пока в керченском морге, поскольку ещё не готовы необходимые документы», — отметили в администрации Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, причиной происшествия на двух танкерах, которое произошло 21 января, стало нарушение правил безопасности при перегрузке топлива.

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