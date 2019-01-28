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Глава Ингушетии сделал заявление по факту нападения на пост ДПС в Нальчике

Общество

Евкуров назвал совершенное нападение подлостью

Магас, 28 января 2019, 10:57 — REGNUM  Власти Ингушетии принимают меры для установления причин нападения четверых уроженцев республики на сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии. Сам факт нападения глава республики Юнус-Бек Евкуров назвал подлым, подрывающим авторитет республики. Об этом он высказался в своем официальном заявлении.

«Это нападение — подлость с точки зрения любой религии, жестокое правонарушение в отношении лиц, обеспечивающих нашу безопасность. Безусловно, данный инцидент подрывает авторитет нашей республики как территории безопасности и развития!» — заявил ингушский лидер.

По его словам, необходимо дойти до истины: выяснить, имеется ли в преступлении экстремистская составляющая, найти организаторов и идеологов нападения. А уже после установления полностью причин преступления, покарать виновных по всей строгости закона, отметил Евкуров.

Напомним, 24 января в столице Кабардино-Балкарии четверо неизвестных напали с ножами на троих полицейских. Преступление было совершено на углу улиц Идарова и Суворова во время несения службы сотрудниками ДПС. При отражении атаки были ликвидированы трое бандитов, четвертый скончался от ранения в больнице.

При нападении получил ранения и сотрудник ДПС. В тяжелом состоянии он находится в реанимации.

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Как сообщало ИА REGNUM, установлено, что нападающими оказались четверо жителей Ингушетии. Младшему из них было 18 лет, старшему — 21. Все они уроженцы города Малгобека.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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