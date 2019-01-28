В Казахстане планируют усилить профилактику преступлений в школе

Астана, , 11:01 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана планирует разработать рекомендации для профилактики преступности среди несовершеннолетних, заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает 28 января агентство «КазТАГ».

Заместитель министра отметил, что МВД планирует разработать рекомендации по профилактике преступности для региональных департаментов по образованию и департаментов полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев заявил, что ведомство предложило министерству образования и науки республики провести экстренное совещание по вопросам насилия в школах.

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