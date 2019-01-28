Разработчики Kingdom Hearts 3 объяснили сюжет игры

Токио, , 11:24 — REGNUM В преддверии скорого выхода игры Kingdom Hearts 3 разработчики из компании Square Enix выпустили серию видеороликов, рассказывающих о сюжете франшизы. Видео под общим названием Memory Archive («Архив памяти») опубликованы на YouTube-канале игры и содержат важные сюжетные события предыдущих восьми игр.

Серия «Архив памяти» состоит из пяти роликов, пересказывающих основной сюжет всех вышедших игр Kingdom Hearts. В них мальчик по имени Сора становится обладателем могущественного оружия «Ключ-клинка», с помощью которого можно путешествовать по другим вселенным и сражаться со злом. Чем больше Сора путешествует, тем сложнее и запутаннее становится история.

Сюжет серии игр Kingdom Hearts стал поводом для многочисленных шуток и интернет-мемов в фанатском сообществе игры из-за запутанности и сложности для восприятия. События вселенной Kingdom Hearts разворачиваются на протяжении восьми игр (на разных игровых платформах), в манга-адаптациях и ранобэ (разновидность японской литературы). Если геймер пропускает хоть один из этих источников информации, он рискует потерять нить повествования и запутаться в событиях остальных игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появились первые оценки Kingdom Hearts 3. Критики и игровые журналисты преимущественно высоко оценили проект, средняя оценка на специализированном сервисе Metacritic — 89 баллов из 100. Журналисты особенно отметили красочные локации, зрелищность и новые игровые механики. Критике подвергся финал игры — его посчитали банальным и предсказуемым.

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