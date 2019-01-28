В Танзании требуют улучшения преподавания математики

Додома, , 10:57 — REGNUM В Национальной экзаменационной комиссии Танзании (Necta) сообщили о проблеме с решением раздела «математика» в государственном выпускном экзамене. Главный секретарь комиссии заявил, что необходимо принять срочные меры по улучшению преподавания математики и других технических предметов, сообщает BBC Swahili.

После оглашения результатов государственного выпускного экзамена в Танзании члены Necta сообщили, что в стране необходимо улучшить преподавание математики. С заданиями по математике справились лишь 20% учеников, для сравнения с разделом экзамена по языку суахили — 89,32%.

Главный секретарь Necta Чарльз Мсонде постановил, что необходимо принять срочные меры по улучшению показателей по математике и другим техническим предметам.

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