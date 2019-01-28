В Ростове-на-Дону в день снятия блокады Ленинграда выкинули хлеб — соцсети

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону обнаружила в мусорных жбанах выброшенный хлеб. Фотоснимок, который прикрепила интернет-пользователь к своему посту, был сделан в день снятия блокады Ленинграда.

«Мимо этого пройти было нельзя. Выбросили хлеб на помойку! 75-я годовщина со дня снятия блокады Ленинграда. Мы отдаем дань памяти тем, кто ушёл на войну, кто героически воевал на всех фронтах Великой Отечественной, благодаря кому мы есть, живы и свободны от фашистского ига. Сегодня по дороге на работу отправилась выносить мусор и увидела вот это. Люди, что происходит? Разве этому есть доводы и объяснения?» — задалась вопросом подписчица паблика «Это Ростов-на-Дону! — Новости».

Сообщение вызвало бурную дискуссию среди подписчиков. Некоторые считают, что у продукции просто истёк срок годности, а потому использовать его уже нельзя. Лишь немногие подписчики возмущены данным фактом.

«Закон о защите прав потребителей» прямо запрещает продажу товара с истекшим сроком годности. Продавец обязан такие продукты немедленно убрать с полок, а дальше — уничтожить или утилизировать самостоятельно, или вернуть для этого поставщику», — написал Павел З.

«Вопрос не в том, никто вас просрочкой кормить не собирается. Но даже испорченному хлебу можно найти применение. Если уж совсем лень, накормите птиц или отдайте фермеру, который тоже найдет ему применение. Но не в мусор же. Мои деды и бабушки воевали, они рассказывали, как страшен голод. А то, что мы видим в посте, считаю кощунством и неуважением», — высказалась Лана О.

«Организуйте группу людей, ходите и собирайте хлеб просроченный по магазинам и мусоркам, раздавайте, где он нужен. Мне лично это не надо, так же как и работникам разных магазинов, я знаю людей, которые сами ходят и спрашивают — скупают хлеб такой», — написал Сергей К.

«Надо следить за сроком годности. Двухдневный можно бесплатно раздать, потому что его уже не возьмут, ну или на завод вернуть. [Хлеб пустят] не на те сухари, которые вы потом в магазине покупаете, а на те, которые животным потом скармливают или на свинофермы отправляют», — поделился Константин С.

«Меня с детства учили, что хлеб выбрасывать нельзя! У меня бывает, что пропадает, так я его размочу и в подливе от котлет, например, и бездомным собакам на улицу вынесу, не поленюсь… Можно было не допустить всего этого», — считает Диана А.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области некоторые продовольственные товары в период с января по ноябрь 2018 года значительно выросли в цене. Как следует из доклада о социально-экономической ситуации в Ростовской области по итогам 11 месяцев 2018 года, опубликованного на сайте регионального правительства, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали за указанный период на 9,4%.

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