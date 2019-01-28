Каргополь – 2: бывший военный городок — расформированный, но не побеждённый

Владимир Станулевич, , 10:35 — REGNUM

В 1950-е в Няндоме высадился первый десант военных строителей. В лесу, в 15 километрах от райцентра, они вырубили лес, и построили два военных городка. Один городок заселили военные в голубыми околышами — летчики, а второй — стрелковый батальон. Летчики были главными, командир их части был генералом, личный состав в основном офицерским, и они обслуживали хранилище авиационных ядерных боеприпасов. Аэродрома рядом не было — боевые части перевозили по железной дороге. Летчиков обустроили на высоком уровне — построили клуб, бассейн, универмаг, обеспечили по московским нормам, школы приписали к московскому образованию. Батальон состоял из срочников, и охранял «зону» — как называлось хранилище боеприпасов, и кроме казарм, штаба, казармы, солдатской столовой, колючей проволоки и блиндажей в батальонном городке не было. На танцы и в кино пехота ездила к летчикам. Так было с 1958 по 1988 год.

В интернете нашелся «Неофициальный сайт городка «Каргополь-2» (1). С 2006 по 2010 год его вел Баранов Сергей Александрович. О себе автор пишет — «Родился 30 апреля 1960 г. в г. Няндома Архангельской обл. С 1966 г. живу в Каргополе-2. Служил в войсках ПВО. После демобилизации 15 лет работал оператором котельной. Женат, две дочери. Хобби — «грибная охота», кроссворды, компьютер». Это лучший источник о жизни бывшего военного городка.

С.А.Баранов: «Нашей части повезло на командиров, таких как Недоступ Александр Ульянович…, Шанин, Горелов, Нагайбаков Руслан Измайлович… Это были грамотные, преданные своему делу люди, прошедшие войну… при Горелове были обустроены детские площадки, с качелями-каруселями, горками и песочницами. Наибольшего расцвета часть достигла при генерал-майоре Нагайбакове Руслане Измайловиче… заслуга этого командира в том, что он очень много делал для… сплочения людей: в художественную самодеятельность вовлекались целыми коллективами, велась большая работа в женсовете части, в школе — по воспитанию подрастающего поколения… Городок стал как одна большая семья. Куда бы ни забрасывала судьба бывшего «каргопольца», его всегда интересовала дальнейшая жизнь городка… И эта ностальгия не проходит с годами…».

В 1988 году высадился второй десант военных строителей — инженерный полк. Фронт работ был еще шире, привлекался вольнонаемный труд — расчищать от леса огромную стройплощадку. Население городка достигло 3000 человек. Военнослужащие переоделись в черную морскую форму — ВВС передал объект морской авиации. Началось расширение военного городка, строительство третьего городка — для батальона аэродромного обслуживания, и взлетно-посадочной полосы длиной 4000 метров. На аэродром должны были базироваться бомбардировщики Ту — 22 М3.

Ту-22М3 предназначался для уничтожения авианосцев США ракетами Х-22. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 «Буря» комплектовалась как фугасно-кумулятивной боевой частью массой 960 кг, так и термоядерной — 350—1000 кт. С фугасно-кумулятивной боевой частью ракета делала в борту корабля пробоину площадью 22 м² и глубиной до 12 м. С 1978 года построено 268 Ту-22М3. Максимальная скорость самолета 2300 км/ч. Практический потолок: 13 300 м. Дальность полёта: 6800 км. Боевой радиус на сверхзвуковой скорости: 1500—1850 км. Длина разбега: 2000—2100 м. Длина пробега: 1200—1300 м.

С.А.Баранов о городке 1970−1980-х: «…2-х этажный универмаг с гастрономическим, бакалейным и молочным отделами, на верхнем этаже трикотажный, обувной… хозяйственный, книжный, овощной и детский магазины, пошивочное ателье, большая столовая с кафе, где можно было… выпить пива, «Фанты» (это в 70-тые-то годы!), поесть ленинградского мороженого… пирожки… эклеры, пирожные, заварные трубочки, безе,"мокко», салаты, винегреты, студни и заливные, котлетные и мясные изделия, торты… стоит сказать о бане с парилкой, гарнизонной библиотеке с огромным выбором книг и периодической печати, музыкальной школе с обучением по классу фортепиано, аккордеона и баяна… был Дом офицеров с кинозалом на 400 мест, …комната боевой славы, буфет, бильярдная… собственный ВИА. …существовал стадион с вместительной трибуной, с различными спортивными снарядами… Народ, от мала до велика, собирался на стадионе веселясь до позднего вечера. Рядом находилось Купальное озеро, с мостками, кабинками, со спасательной службой… Работала хоккейная коробка… своя хоккейная команда с настоящей экипировкой принимала участие в районных соревнованиях…».

В ноябре 1988 году успешно прошли испытания космического комплекса «Буран». С тех пор пошли слухи что полосу строят для космического челнока. Правда офицеры, служившие в 1988 и позже, клянутся и божатся, что ни в каких документах «Буран» не упоминался. Что, впрочем, не значит ничего — и они не врут, и аэродром мог не исключать двойного назначения.

Связь «Бурана» с Каргополем — 2 можно установить по косвенным признакам. Во-первых о запасных аэродромах для «Бурана» упоминал Магомед Толбоев, член отряда космонавтов-испытателей программы «Буран»: «— Кроме аэродрома «Юбилейный» были подготовлены еще два запасных аэродрома для посадки «Бурана»?

— В Симферополе, в Крыму, и в Хороле, в Приморском крае. На случай вынужденной посадки были также усилены ВПП еще на четырнадцати аэродромах, в том числе на Кубе, в Анголе и в Ливии. На все эти аэродромы по трассе мы летали на самолете Ту-154, который был оборудован под летающую лабораторию и имитировал «Буран» (2).

Толбоев не называет эти 14 аэродромов, и Каргополя-2 в этом списке быть не должно — он только строился. Но их число должно было расти и дальше. Кстати на Хороле, как планировалось и в Каргополе-2, базировались морские бомбардировщики Ту-95.

Второе — сравнение технических характеристик Ту-22М3, «Бурана» и аэродрома Каргополь-2. Разбег Ту-22М — 2100 метров, пробег еще меньше — 1300 метров. Длина полосы «Каргополь-2» — 4000 метров. Длина пробега «Бурана» — около 4000 метров. На запасном аэродроме «Бурана» в Хороле длина полосы — 3700 метров. Понятно, что огромные траты на лишние 1−1,5 километра полосы не случайны. Скорее всего полоса использовалась бы Ту-22, а в случае широкого развертывания в США программы «Спейс Шаттл», и ответной — в СССР, «Бураны» «засветились» бы в Каргополе-2 официально.

С.А.Баранов: «Первое время… была полная неразбериха: числишься на одной должности работаешь на другой. А вот у строителей сразу всё было понятно, народ принимался на работу: водители, крановщики, каменщики и др.специальности. Они начали с размахом большое строительство: рядом с перевалочной базой ставятся 2 цементных завода, между автопарком и РММ ставятся склады и ангары, стоянки под строительную технику, от перекрёстка на выезде из городка прокладывается бетонная дорога, уходящая далеко на юг, к месту строительства аэродрома и «второго» городка».

«Буран» был переносом гонки вооружений в космос, оснащать его планировалось лазерным (комплекс «Скиф») и ракетным (комплекс «Каскад») оружием. Чтобы поражать наземные цели, в грузовой отсек «Бурана» планировали установить установку «выстреливающую» планирующими ядерными модулями-бомбами. Пять таких бомб могли стереть всё живое с поверхности Земли в полосе шириной до 3000 км.

Под «Буран» разрабатывались и высокоточные ракеты «Болид» в ядерном исполнении: они должны были атаковать бункеры и подземные базы, поэтому их бетонобойная боевая часть могла проникать на глубину до 30 м.

Еще один вариант предусматривал размещение на борту «Бурана» орбитальных головных частей ракеты «Р-36» Блоки должны были выводиться на низкие орбиты ожидания высотой 150−180 км, чем обеспечивалась высокая точность попадания в цель (3).

Не СССР был инициатором космической гонки вооружений. Еще в 1972 году президент США Р. Никсон подписал программу «Спейс Шаттл». Остановить американцев можно было только более мощным ответом, и «Буран» им был. Как и многие передовые системы вооружений космический челнок «похоронил» М.С.Горбачев. Главный конструктор ракеты «Энергия» Борис Иванович Губанов вспоминал: «Михаил Сергеевич остановился, ожидая, когда подойдет основная группа, и, глядя на «Буран» (композиция ракеты и корабля пока называлась одним именем), сказал: «Ну… видимо, кораблю мы навряд ли найдем применение… Но ракета, мне кажется, найдет свое место…» Молчание. Откровение вслух звучало как приговор. Не думаю, что эти фразы родились у него лично и только что. Остальные «молчавшие» не возражали. Значит, они продолжали начатый не сейчас разговор» (4). В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а в мае 1993 года программа окончательно закрыта. Как показывает практика, взаимное разоружение не значит, что США и НАТО будут выполнять договоренности — как это произошло с продвижением НАТО к границам СССР.

Третий этап в жизни Каргополя — 2 начался в 1992 году, когда стройку законсервировали, инженерный полк расформировали, будущего не стало. В 1995 году и морская авиация отсюда ушла. У кого-то началось умирание, у кого-то борьба за выживание.

С.А.Баранов: «…штаб потихоньку разбирается до голых стен, Дом офицеров ещё некоторое время работает (библиотека), но после её переезда стоит закрытый и ветшает, строительные стоянки и ангары, цементные заводы также подверглись разграблению. После пожара в сауне закрыт и приходит в негодность бассейн. Военторг действовал до июня 2001 года…».

У кого-то выживание превратилось в расхищение клуба, бассейна, универмага, дорожных плит, рельс железнодорожной ветки. Хотя эти действия подпадают по УК РФ, большого желания возмущаться воровством нет. Государство бросило свой «последний легион» самым безжалостным образом — не обеспечив переселения, не обеспечив трудоустройства, был вариант что и инфраструктуру городка оно не стало бы поддерживать.

Спасли городок несколько объектов открытых здесь областными властями. Не случись этого, то вместе с городком умерли бы все его жители. Не буквально конечно — разъехались бы с поломанными судьбами. Не стало бы воды, отопления, не чистили бы дорогу, не ходил бы автобус в Няндому. К счастью, этого не произошло, хотя многие военный городки кончили так. В бывшем госпитале разместился дом престарелых на 80 человек. Он дал работу десяткам жителей Каргополя — 2. В батальонном городке поселили 20 подростков с девиантным поведением, дающих работу еще десяткам жителей Каргополя — 2. Сохранили школу — хотя бы в урезанном виде. Есть фельдшенско-акушерский пункт, работает кочегарка. Так и сохранился городок, ставший микрорайоном Няндомы. Губернатор И.Ф.Михальчук раскошелился на двухподъездный жилой дом для учителей и врачей, который недостроили — так и стоит почти готовый. Сейчас в городке около 1500 жителей, из них 30 офицерских семей. В 1990-е по программе переселения жителей лесопунктов сюда приехали сотни жителей. Бывшие офицеры заняты на городской инфраструктуре, на муниципальной и государственной службе, вышли на пенсию. Бывшие лесозаготовители так и продолжают заготавливать лес в нескольких небольших предприятиях.

С.А.Баранов: «Больших экономических проблем мы избежали, но и нас коснулись «плоды» реформ. …обеспечение горячей водой в летнее время отсутствует. …в квартирах явно прохладно. Электропитание подаётся исправно… Стабильна ситуация и с газом. Отсутствие горячей воды… дало толчок к… строительству бань. Сейчас их насчитывается не один десяток, ко многим подведена вода. Также водопровод раскинул свои сети и по части огородов… Где ещё недавно стоял лес, теперь растёт картошка и зелень… Площадь дачного посёлка давно превысила площадь самого городка. А уж какие дачи возводят на участках! …городок почти полностью обеспечен в торговом отношении… Чего не скажешь о культурном досуге. До сих пор не решён вопрос с Домом офицеров, с бассейном. Негде устроить праздник или танцы (последние в зимнее время делались в спортзале школы). Как грибы после дождя, стали появляться на территории лесообрабатывающие организации. Одни, маленькие, быстро закрывались. Другие строились с размахом и фундаментально…»

Это так сказать объективная реальность. А вот впечатления. Сравнивать есть с чем — с Катунино под Архангельском. С ним близость Архангельска и Новодвинска сыграли злую шутку — из Катунино можно было бежать в города, можно было жить, а ездить на работу туда. В Каргополе — 2 бежать было некуда, ни шагу назад — полезное ощущение. Приехавшему сюда страшно первые 10 минут. Разгромленный ДК, обгорелый бассейн, универмаг с выбитыми стеклами. Потом удивление от ужасов сменяется на удивление от стойкости жителей. Улицы с четырехэтажками, где белоснежные оконные рамы, свежевыкрашенные фасады. На улицах нет мусора, почти как в благополучном Северодвинске, а Архангельску поучиться бы чистоте у Каргополя — 2. На все собираются деньги из собственных, дырявых карманов. На стене школы установили доску в память погибшего в Чечне выпускника. В 2010 году поставили памятник 65-летию победы в Великой войне. Собрали деньги и поставили большую церковь. Инициаторы — бывшие офицеры.

К сожалению, неофициальный сайт Каргополя — 2, который вел с 2006 по 2010 год Сергей Баранов, умер. Большая часть его разделов отправляет читателя на какие-то футбольные сайты. Ведь как писал автор о сайте — «Посвящается бывшему военному городку — расформированному, но не побеждённому». Чтобы не победили!

Примечания:

http://kargopol-2.narod.ru/index.htm. Единственный полет «Бурана»: как испытывали самый сложный космический корабль Почему космическая машина многоразового использования оказалась одноразовой. МК.RU/14.11.2018 А.Первушин. «Буран» — машина глобальной войны/ Троицкий вариант. Наука. 20.11.2018 / № 267 / с. 2 Губанов Б. И. Триумф и трагедия «Энергии». Размышления главного конструктора. Том 3: «Энергия — Буран». Нижний Новгород: Изд-во НИЭР, 1998.

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