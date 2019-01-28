Сеул, , 10:34 — REGNUM Каждая вторая женщина в Южной Корее родила первенца путем кесарева сечения, сообщает Joongang Ilbo.

Согласно информации службы медицинского страхования Health Insurance Review & Assessment Service от 27 января, в 2017 году у 48,8% женщин проводились роды при помощи кесарева сечения.

Извечно, что данный показатель увеличился на 3,4% по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году в Южной Корее у 352,789 женщин прошли роды и у 158,704 из них роды прошли при помощи кесарева сечения.

Кроме того, 28,9% женщин были старше 35 лет. По сравнению с 2016 годом, показатель вырос на 3%.

Известно, что 20,5% женщин родили первенца в возрасте старше 35 лет. Данный показатель вырос на 2,8% с 2016 года.

Кесарево сечение — это хирургическая операция, которая производится путем разрезания брюшной стенки и матки для извлечения ребенка, когда естественные роды по какой-то причине небезопасны или невозможны.