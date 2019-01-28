В Мангистауской области Казахстана депортировали 77 иностранцев

Актау, Казахстан, , 10:32 — REGNUM Суд Мангистауской области Казахстана принял решение о депортации 77 человек, нелегально находящихся на территории республики, передает 28 января телеканал «Хабар 24».

Правоохранительные органы региона проверили 133 строительных участка и выявили 767 человек, нелегально пребывающих на территории Казахстана. Старший инспектор управления миграционной полиции области Кадирбек Карымсаков добавил, что в отношении семи иностранце будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, в 2018 году из Казахстана было депортировано 58 иностранце, имеющих отношение к радикальным течениям ислама. По данным Комитета национальной безопасности, депортированные лица занимали пропагандой радикальных идей в сети интернет.