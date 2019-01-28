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Шпалы из пластика появятся на 22 трамвайных участках Москвы

Общество

Такие шпалы в пять раз долговечнее деревянных и служат около 50 лет

Москва, 28 января 2019, 10:50 — REGNUM  Шпалы из переработанного пластика появятся ещё на 22 участках трамвайных путей Москвы в 2019—2020 годах. Об этом сообщил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

«Город при развитии транспорта и транспортной инфраструктуры руководствуется не только повышением надёжности, безопасности и комфорта, но и большое внимание уделяет экологическому фактору», — отметил Поляков.

В пресс-службе пояснили, что шпалы из композитных материалов являются более экологичными по сравнению с деревянными. Их не нужно пропитывать каменноугольной смолой для предотвращения гниения, что сохраняет жизнь деревьям.

Напомним, новые шпалы из переработанного пластика в 2018 году появились на 9 участках Москвы. Общая протяжённость трамвайных линий, оборудованных таким методом, составила 10 км.

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