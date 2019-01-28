Дорога в Грузию закрыта для всех видов транспорта

Владикавказ, , 10:19 — REGNUM Снегопады и метели на территории Грузии снова стали причиной закрытия движения по Военно-Грузинской дороге. С 25 января запрет на проезд был введен только для грузовых автомобилей. Однако непогода заставила отменить движение и для остальных видов автотранспортных средств.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по РСО-Алания.

Запрет был введен 27 января с 21:20 и будет действовать до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе спасательного ведомства. Спасатели развернули пункт обогрева для водителей автомашин, застрявших на границе.

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Напомним, в декабре 2018 года из-за непогоды на границе скопилась очередь почти из тысячи автомобилей. С российской стороны открытия дороги ожидали 335 грузовиков и 600 легковых автомобилей. С 8 января дорогу закрыли вновь на несколько суток. В очереди собралось более 360 машин.