Уровень нищеты в китайской провинции Хунань упал почти в два раза

Пекин, , 10:13 — REGNUM В центральной китайской провинции Хунань в 2018 году из нищеты были выведены более 1,31 млн сельских жителей, сообщили на идущей ежегодной сессии Собрания народных представителей провинции, передает агентство Синьхуа.

Провинция снизила уровень нищеты с 3,86% в 2017 году до 1,49% на конец 2018 года, заявил губернатор провинции Сюй Дачжэ. По его словам, 2491 деревня и 18 уездов провинции Хунань лишились клейма «нищие» в 2018 году. Теперь располагаемый доход на душу населения сельских жителей провинции увеличился на 11% до 10 285 юаней (около $1524).

По словам Сюя, по меньшей мере 600 тыс. человек были выведены из нищеты в Сянси-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции, который является главным полем битвы с нищетой в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин намерен полностью избавиться от нищеты к 2020 году по всему Китаю. К этому сроку в Китае должно быть построено общество умеренного достатка.

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