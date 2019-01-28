В Югре прекратятся звонки из «мест не столь отдалённых»

Ханты-Мансийск, , 10:35 — REGNUM Правительство ХМАО в 2019 году закупит для исправительных учреждений автономного округа оборудование для подавления сигналов сотовой связи. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании коллегии УМВД России по ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

По мнению Натальи Комаровой, оборудование для подавления сигналов сотовой связи будет способствовать пресечению преступлений, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством.

«Таким образом, мы создадим условия, препятствующие преступному промыслу лиц, отбывающих наказание. Учитывая то, что данные преступления, как правило, совершаются дистанционно, первостепенной профилактической мерой остается разъяснительная работа», — отметила глава региона.

По её мнению, об опасностях интернет и телефонных мошенничеств население могут информировать волонтёрские центры и активисты некоммерческих организаций. Координирующую роль в организации данной работы могут взять на себя общественные советы при территориальных отделах внутренних дел.

На заседании коллегии отмечалось, что число телефонных мошенничеств в Югре в 2018 году сократилось на 16%.

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