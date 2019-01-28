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Спасённая в горах Урала туристка пришла в себя

Общество

Её могут перевести в обычную палату

Екатеринбург, 28 января 2019, 10:00 — REGNUM  Спасённая на северном Урале туристка пришла в сознание. Об этом журналистам сообщили в городской клинической больнице №40 Екатеринбурга.

Зав. ожоговым отделением Дмитрий Шуварин отмечает, что сейчас она в ясном сознании и на самостоятельном дыхании. К обеду её могут перевести из реанимации в обычную палату.

«Явления полиорганнной недостаточности (почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной) купированы. Лечение будет продолжено», — заявил врач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две туристки 19 января отбились от своей группы и потерялись в Карпинском городском округе Свердловской области. Они дважды выходили на связь со спасателями. Нашли их лишь 22 января. Одна уже была мертва, вторая получила сильные обморожения.

23 января спасённую туристку доставили в Екатеринбург, в больницу №40. А 24-го ей удалили обе стопы и часть голени.

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