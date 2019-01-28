Более 2,8 тыс. человек умерли от инфекционных заболеваний в декабре в Китае

Пекин, , 09:52 — REGNUM Китай отчитался о в общей сложности 2804 смертях от инфекционных заболеваний в декабре 2018 года, сообщили в национальной комиссии по здравоохранению КНР, передает 27 января агентство Синьхуа.

Более 712 тыс. случаев инфекционных заболеваний было зафиксировано в Поднебесной за самый последний месяц 2018 года. Как заявили в комиссии, ни одного случая заражения инфекциями класса «А» в Китае за декабрь зафиксировано не было. В этот список входят холера и чума. По принятой в Китае системе классификации заболеваний, этот класс болезней является самым серьезным.

В общей сложности 289 613 случаев заражения инфекционными заболеваниями класса «B» было зафиксировано в это же время. В 2788 случаев это привело к смерти пациента. В число этих заболеваний входят вирусный гепатит, туберкулез, сифилис, скарлатина и гонорея. Эти заболевания составили 93% смертельных случаев.

От инфекционных заболеваний класса «С» умерли 16 человек. В число этих заболеваний входят ящур, грипп и инфекционная диарея, которые составили 93% от общей заболеваемости инфекциями этого класса.