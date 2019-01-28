Движение по трассе на границе с Казахстаном возобновлено

Саратов, , 09:46 — REGNUM В Саратовской области возобновили движение на участке федеральной дороги, ведущий к границе с Казахстаном, сообщает 28 января пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«В 06:00 (05:00 мск) открыто движение на федеральной автодороге А-298 «Пристанное — Ершов-Озинки-граница с Казахстаном». Движение машин возобновлено», — говорится в сообщении.

Напомним, движение на данном участке автодороги 27 января было временно ограничено из-за сильного снегопада. Кроме того, ранее по причине сильной метели в Саратовской области были задержаны десять поездов дальнего следования, а также восемь пригородных.

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