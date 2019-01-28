В местах лишения свободы Югры сократилось число заключённых

Ханты-Мансийск, , 09:48 — REGNUM В Югре в 2018 году число заключённых в местах лишения свободы сократилось почти на тысячу человек. На 1 января 2019 года в учреждениях округа содержится 2 498 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по ХМАО — Югре.

Численность заключённых в ХМАО на 1 января 2018 года была 2 580 человек. В исправительных колониях ситуация практически не изменилась. На 1 января 2018 года там наказание отбывали 1 985 человек, на 1 января 2019 года — 1 982 человека. Сокращается число взятых под стражу в следственных изоляторах: 516 человек на 1 января 2019 года против 595 в 2018 году.

Растёт число условно осуждённых. На 1 января 2019 года их численность составляет 13 646 человек, что на 3,5% больше в сравнении с 2018 годом (13 186 человек).

В отношении 243 осужденных, содержащихся в исправительной колонии общего режима и колонии-поселении, судами пересмотрены приговоры. По итогам вышли на свободу 10 заключённых, 207 человек выйдут на свободу раньше установленного срока.

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