На севере Москвы протестовали против логистического центра

Москва, , 09:30 — REGNUM На севере Москвы 27 января состоялся пикет противников терминально-логистического центра в районе Ховрино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Активисты, всего около 10 человек, раздавали листовки и собирали подписи против расширения ТЛЦ. Участники пикета рассказывали прохожим, что ТЛЦ угрожает экологии района. Выхлопные газы от тысяч грузовиков, которые будут возить товары, повлекут негативные последствия для здоровья местных жителей, считают активисты. Чтобы подчеркнуть угрозу, протестующие принесли собой манекен ребенка, на голову которому надели противогаз, а на грудь повесили плакат со словами: «Строительство ТЛЦ Ховрино = убийство наших детей».

«Здесь будут привозить контейнеры на грузовых машинах со всех концов страны, мира. Потом все будут развозить на небольших машинах. В сутки — 1,5 тысячи машин. Смог, шум, а рядом жилые дома, поликлиники, детские сады. Людям будет нечем дышать. Экология нарушится. Жители против этого», — рассказал ИА REGNUM организатор протестного мероприятия Пётр Звягинцев.

Это не первый пикет противников ТЛЦ. В пятницу, 25 января, они уже проводили аналогичное мероприятие у станции метро «Селигерская». Тогда им удалось собрать около 4 тысяч подписей против расширения логистического центра. В воскресенье, 27 января, цифра оказалась скромнее. За 3 часа, которые длился пикет, свои подписи оставили около 300 местных жителей.

Активисты говорят, что власти Северного административного округа (САО) разделяют их опасения, но сделать ничего не могут. Якобы решение по ТЛЦ принято на более высоком уровне, а не подчиниться начальству префектура не может.

«Мы встречались с префектом Северного округа 25 января. Он сказал: «Я, как человек, понимаю, что это не хорошо, но как префект, не могу ничего сделать, — это команда сверху». Надо их понимать, им что сказали, то сделают, если не будут делать, — их выгонят», — рассказал Звягинцев.

Однако останавливаться активисты не намерены. 9 февраля они планируют провести митинг.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Раменках жители протестуют против возведения жилого комплекса по адресу: Мичуринский проспект, 30Б. 23 января протестующие привезли к месту строительства бронетехнику.