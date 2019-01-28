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Коммунальные службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве

Общество

Как и ожидалось, к утру 28 января прирост свежевыпавшего снега в Москве составил порядка 14-17 см

Коммунальные службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве
Горбатов К. И. Зимний пейзаж с церковью. 1925

Москва, 28 января 2019, 09:21 — REGNUM  В Москве 28 января продолжается ликвидация последствий обильного снегопада, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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«Как и ожидалось, к утру 28 января прирост свежевыпавшего снега в Москве составил порядка 14−17 см. Круглосуточно работают снегосплавные пункты. В настоящее время в городе действуют 56 стационарных пунктов и 38 мобильных установок», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, водителям Москвы предложили добираться на работу на общественном транспорте из-за снегопада, который продолжается утром 28 января.

Синоптики сообщили, что вероятность осадков сохранится и 29 января.

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