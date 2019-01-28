Трупы птиц, снег и цемент: как хранится зерно в Тюменской области

Тюмень, , 09:36 — REGNUM В зернохранилище предприятия Ярковского района Тюменской области зерно хранилось вперемешку с мёртвыми птицами и помётом. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Речи о безопасности зерна и сохранности его потребительских свойств и быть не могло. В зернохранилище через щели в стенах проникают птицы и атмосферные осадки. Специалисты Россельхознадзора 14 января 2019 года увидели в ворохе зерна мёртвых птиц и птичий помёт. В этом же складском помещении хранится строительная цементная смесь и семена многолетних трав на голом полу без поддонов. Также в зернохранилище не соблюдаются условия по влажности и температуре, витают посторонние запахи.

По результатам проверки в отношение должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя»). Виновному грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.