В Казахстане планируют ввести СМС-рассылку о налоговых задолженностях

Астана, , 09:16 — REGNUM Министерство финансов Казахстана планирует внедрить СМС-оповещение обо всех видах налоговых задолженностей, заявил 28 января глава Минфина республики Алихан Смаилов на правительственном часе в парламенте, сообщает агентство «КазТАГ».

По словам министра, в настоящее время запущен пилотный проект в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Жители этих регионов получают СМС-сообщение об уплате налога на транспортные средства.

Смаилов добавил, что СМС-рассылка не гарантирует полную ликвидацию задолженностей по налогам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января министерство финансов Казахстана признало факты начисления жителям республики налогов за несуществующее имущество. В ведомстве отметили, что причиной подобных ошибок является начисление налогов на основании неверных сведений.

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