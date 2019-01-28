Таджика, потерявшего в Магнитогорске свою семью, готовят к выписке

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:10 — REGNUM В Челябинске таджик, который рано утром 31 декабря потерял при обрушении седьмого подъезда многоэтажки свою супругу и троих детей, 29 января будет выписан из больницы. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

Этот молодой человек — последний из числа пострадавших, находившихся в больницах Южного Урала. Ранее основная часть граждан были выписаны. А 11-месячный мальчик находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в районе 6:00 по местному времени 31 декабря. После взрыва обрушился седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек. Среди них оказались шестеро детей.

Поиск на месте обрушения были завершены 3 января. сейчас идёт демонтаж седьмого и восьмого подъездов. Кроме того, президент России Владимир Путин 16 января поручил губернатору Борису Дубровскому расселить весь дом, даже если экспертиза признает, что он пригоден для проживания. Правда, часть жильцов не горят желанием переезжать.