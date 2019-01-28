В Москве выпало рекордное количество осадков

Москва, , 09:09 — REGNUM За прошедшие выходные в Москве выпало 40% месячной нормы осадков, сообщил 28 января специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

При норме в 42 миллиметров осадков в январе, за выходные выпало 16 миллиметров осадков. Снегопад продолжился и 28 января.

«В Москве к утру воскресенья выпало около 6 миллиметров осадков, на 6:00 мск понедельника — еще 10 миллиметров осадков», — сообщил Синенков агентству.

Коммунальные службы города увеличили количество техники для уборки снега до 12 тысяч единиц.

Напомним, в вечерние часы 27 января в Москве высота снежного покрова составила 58 см, что соответствует показателям 1956 и 1994 годов.