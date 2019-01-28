Понедельник, 28 Января 2019 года
09:22:22 МСК

В Москве выпало рекордное количество осадков

Общество

27 января высота снежного покрова достигла 58 сантиметров

В Москве выпало рекордное количество осадков
Снегопад

Москва, 28 января 2019, 09:09 — REGNUM  За прошедшие выходные в Москве выпало 40% месячной нормы осадков, сообщил 28 января специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

При норме в 42 миллиметров осадков в январе, за выходные выпало 16 миллиметров осадков. Снегопад продолжился и 28 января.

«В Москве к утру воскресенья выпало около 6 миллиметров осадков, на 6:00 мск понедельника — еще 10 миллиметров осадков», — сообщил Синенков агентству.

Коммунальные службы города увеличили количество техники для уборки снега до 12 тысяч единиц.

Напомним, в вечерние часы 27 января в Москве высота снежного покрова составила 58 см, что соответствует показателям 1956 и 1994 годов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Погодные аномалии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить