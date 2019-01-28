120 тыс на лечение ребёнка дал прохожий на Сахалине уличным музыкантам

Южно-Сахалинск, , 09:15 — REGNUM В Южно-Сахалинске прохожий дал уличным музыкантам 120 тыс. рублей на лечение маленькой больной девочки. Мужчина не захотел назвать своё имя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Сахалине уже не первый год существует движение «Вольные музыканты». Артисты выступают на улицах, чтобы собрать деньги на лечение маленьких больных земляков.

В этот день участник движения Павел Васильев и его единомышленники — музыканты уже почти закончили выступление, когда к ним подошёл незнакомый мужчина.

«Я уже почти закончил играть, когда ко мне подошёл мужчина лет 35. Он спросил, не моя ли родственница Вероника, которой мы собираем деньги? Я ответил, что нет, что мы собираем деньги на лечение Вероники также, как раньше собирали для других больных детей. Тогда он достал деньги и отдал мне. Я спросил его имя, он ответил, что это ни к чему. Конечно, мы были удивлены — не каждый даст такую крупную сумму», — рассказал музыкант региональному ИА Сахалин. Инфо.

По словам Павла Васильева, люди обычно кладут в коробочку для сбора средств 50−100 рублей, однажды положили 5 тысяч рублей.

С помощью выступлений в разных местах города музыканты собрали и перевели на счет мамы больной девочки 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалинской области давно настаивают на создании в регионе Фонда помощи тяжело больным детям. Власти даже обсуждали идею, но пока дальше разговоров дело не пошло.