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Томский госуниверситет получил медаль за развитие донорского движения

Общество

За восемь лет около тысячи студентов ТГУ сдали больше 450 литров крови

Томский госуниверситет получил медаль за развитие донорского движения
Донор
Сдача крови

Томск, 28 января 2019, 09:05 — REGNUM  Томский государственный университет получил награду российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — медаль «За содействие донорскому движению», сообщает 28 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что университет принимает участие в развитии донорского движения с 2011 года. За восемь лет около тысячи студентов сдали больше 450 литров крови в Дни донора. Как пояснил проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский, основная заслуга в этом направлении принадлежит самим студентам.

«Желающих сдать кровь очень много, и главная причина, конечно же, — внутренний посыл сделать добро», — пояснил представитель вуза.

Напомним, в минувшем году День донора проводился 25 апреля и 3 октября. Добровольцами движения в эти дни стали 162 человека.

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Донорство крови
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