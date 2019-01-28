Томский госуниверситет получил медаль за развитие донорского движения

Томск, , 09:05 — REGNUM Томский государственный университет получил награду российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — медаль «За содействие донорскому движению», сообщает 28 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что университет принимает участие в развитии донорского движения с 2011 года. За восемь лет около тысячи студентов сдали больше 450 литров крови в Дни донора. Как пояснил проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский, основная заслуга в этом направлении принадлежит самим студентам.

«Желающих сдать кровь очень много, и главная причина, конечно же, — внутренний посыл сделать добро», — пояснил представитель вуза.

Напомним, в минувшем году День донора проводился 25 апреля и 3 октября. Добровольцами движения в эти дни стали 162 человека.

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