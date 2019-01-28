Нападение на полицейских в Нальчике совершили жители Ингушетии

Магас, , 09:01 — REGNUM Правоохранители установили личности бандитов, ликвидированных при атаке на полицейских в Нальчике. Ими оказались четверо жителей Ингушетии. По данным портала «Магас», все они уроженцы города Малгобека.

Старшему из нападавших был 21 год, младшему — 18 лет. Причины нападения официально еще не названы. Обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Тела убитых доставлены для захоронения в Ингушетию. На похоронах одного из нападавших Мансура Б. его отец сообщил, что родные не понимают причин произошедшего, в официальную версию им не верится.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в столице Кабардино-Балкарии было совершено вооруженное нападение на полицейских. На углу улиц Идарова и Суворова на сотрудников ДПС напали четверо мужчин с ножами. При отражении атаки бандитов были нейтрализованы трое нападавших, еще один был ранен и скончался позже в больнице.

Ранение получил также один из стражей порядка. Ему сделали операцию. По информации врачей, его состояние было тяжелым, но стабильным.

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