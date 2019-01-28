В течение 2 дней жителям проблемной высотки Перми предоставят доступ домой

Пермь, , 08:57 — REGNUM В Перми на расширенном совещании с участием чиновников, экспертов, надзорных органов, спасателей решили предоставить ещё одну возможность жильцам, эвакуированным из дома по ул. Революции 3/1, посетить свои квартиры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в течение двух дней, 28 и 29 января, пермякам разрешат временный доступ, но в сопровождении спасателей. График посещения будет размещен на сайте администрации района, а также передан председателю ЖСК.

После ЧП вечером 27 января также разрешили в сопровождении спасателей зайти в квартиры и забрать вещи первой необходимости. Визит носил кратковременный характер.

На оперативном совещании названы первоочередные задачи — закрепление перекрытий, осмотр и инструментальное обследование конструкций технического помещения, где произошло обрушение, осмотр строительных конструкций здания и квартир на 14-м этаже дома, получение проектной и строительной документации по дому.

В дальнейшем экспертам предстоит установить причину обрушения перекрытий, определить возможность и сроки возвращения жителей в свои квартиры, а также решить вопрос по восстановлению кровельного покрытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 27 января в одноподъездном 14-этажном доме на верхнем этаже обрушилась бетонная плита. Обошлось без человеческих жертв. Все жильцы эвакуированы, несмотря на то, что официально заявили об отсутствии угрозы дальнейшего обрушения. В настоящее время 29 человек находятся в гостинице, остальные разместились у родственников и знакомых. Напомним, что был эвакуирован 151 человек. По факту обрушения проверку проводит прокуратура.

Ранее СМИ сообщали, что предварительным сроком, который потребуется для укрепления конструкций, называли два дня.

Добавим, дом по ул. Революции 3/1 построен в 1993 году, в нём 111 квартир и числится 230 жильцов. Когда людей эвакуировали и оперативно разместили в гимназии № 33, жители начали говорить о том, что в их квартирах есть трещины, появившиеся в начале 2000-х годов.