В гостиницах Перми находятся 29 эвакуированных после ЧП в многоэтажке

Пермь, , 08:41 — REGNUM В Перми нуждающимся во временном жилье людям, которых эвакуировали из многоэтажного дома по ул. Революции, 3/1, выделили номера в гостинице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении горадминистрации, большинство жителей дома разместились у родственников. Тем, кому было необходимо, предоставлены 11 номеров в гостинице.

Напомним, днём 27 января в 14-этажном доме на верхнем этаже обрушилась бетонная плита — перекрытие. Пострадавших нет. Всех жильцов эвакуировали.

Дом построен в 1993 году. По данным мэрии, дом находится на обслуживании ЖСК №73, в доме 111 квартир, в них проживают 230 человек.