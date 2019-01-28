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В гостиницах Перми находятся 29 эвакуированных после ЧП в многоэтажке

Общество

Им предоставили 11 гостиничных номеров

Пермь, 28 января 2019, 08:41 — REGNUM  В Перми нуждающимся во временном жилье людям, которых эвакуировали из многоэтажного дома по ул. Революции, 3/1, выделили номера в гостинице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении горадминистрации, большинство жителей дома разместились у родственников. Тем, кому было необходимо, предоставлены 11 номеров в гостинице.

Напомним, днём 27 января в 14-этажном доме на верхнем этаже обрушилась бетонная плита — перекрытие. Пострадавших нет. Всех жильцов эвакуировали.

Дом построен в 1993 году. По данным мэрии, дом находится на обслуживании ЖСК №73, в доме 111 квартир, в них проживают 230 человек.

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