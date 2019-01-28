Марш в защиту климата прошел во Франции и ряде европейских городов

Париж, , 08:41 — REGNUM «Климатическое движение» прошло в эти выходные во Франции и ряде европейских городов. Как сообщает Le Figaro, манифестация собрала десятки тысяч человек в 120 городах.

Издание отмечает, что в Париже на площади Республики собралось более 8 500 человек. В Лионе мобилизовано пять тысяч человек. В Дижоне 1 200 человек собрались перед мэрией. Их руки были окрашены в красный цвет, что символизирует чрезвычайную климатическую ситуацию.

Сообщается также, что манифестация собрала около 70 тыс. человек в Брюсселе (Бельгия) 27 января. Активисты прошли от Северного вокзала до Европейского парламента, требуя от правительства активизировать усилия по борьбе с изменением климата.

Сторонники «климатического движения» выступают за более эффективное использование возобновляемых источников энергии и активных действий по улучшению качества воздуха.

Напомним, ученики старших классов и студенты из Франции, Бельгии, Германии откликнулись на призыв молодой шведки Греты Тунберг о «климатической забастовке». Следующая климатическая акция запланирована на 15 марта 2019 года.