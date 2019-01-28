Понедельник, 28 Января 2019 года
09:49:35 МСК

На границе Южной Кореи и КНДР планируют образовать живую цепь на 500 км

Общество

В мероприятии примут участие порядка 500 тыс. человек

На границе Южной Кореи и КНДР планируют образовать живую цепь на 500 км
Rishabh Tatiraju
Демаркационная линия на Корейском полуострове

Сеул, 28 января 2019, 08:30 — REGNUM  На границе между Северной и Южной Корей в честь 100-летия антияпонского восстания 27 апреля будет образована живая цепь длиной в 500 км, сообщает Yonhap.

По словам организаторов акции, в мероприятии примут участие порядка 500 тыс. человек. В настоящее время организаторы договариваются с полицией и службой безопасности.

«Хотя 500 тыс. человек это немало, мы сможем провести это мероприятие, поскольку оно давно планировалось», — заявил глава штаба организаторов Чон Се Иля.

По его словам, участие в акции смогут принять все желающие, в том числе дети.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году Южная и Северная Кореи будут отмечать столетие со дня основания Первомартовского движения, которое символизирует борьбу за независимость от японского колониального правления.

Читайте подробнее: Южная Корея и КНДР могут вместе отметить столетие Первомартовского движения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить