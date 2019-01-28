В Москве впервые откроют две школы-трансформера

Москва, , 08:14 — REGNUM В Москве в 2019 году впервые откроются два образовательных учроеждения-трансформера. Здания при необходимости будут трансформироваться из школы в детский сад и обратно, сообщается на портале мэра Москвы.

Школы-трансформеры появятся в Южном Бутово на улице Адмирала Лазарева и в районе Куркино на Воротынской улице.

Отмечается, что здания смогут менять свое назначение за счет внутреннего переустройства помещений и их переоборудования в зависимости от потребности района. Ничего перестраивать не понадобится.

Открыть образовательные учреждения-трансформеры планируется к новому учебному году. Сейчас в зданиях проводятся инженерные сети, отделка помещений и фасадов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие три года планируется построить около 200 объектов социальной сферы, в том числе 90 школ и детссадов.

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