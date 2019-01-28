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Ради экологии: жителей Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Общество

Взамен предлагается использовать альтернативные способы гигиены

Ради экологии: жителей Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Туалетная бумага

Берлин, 28 января 2019, 07:58 — REGNUM  Жителям Германии предложили задуматься об экологии и помочь природе, снизив наносимый ей вред. Сделать это, по мнению журналистки Лары Тиде, статья которой на эту тему опубликована в немецком издании Jetzt, можно полностью отказавшись от туалетной бумаги, которую люди ежегодно тоннами смывают в туалет.

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Тиде утверждает, что пришло время отказаться от туалетной бумаги и обратить внимание на альтернативные средства гигиены. Журналистка уточнят, что каждая семья только в Германии в среднем потребляет 93 рулона туалетной бумаги в год. При этом отмечается, что для производства более половины туалетной бумаги макулатура не используется, а для её изготовления закупается специально срубленная древесина.

Тиде напомнила, что раньше люди вместо бумаги использовать плошки с водой. При этом европейцам она предложила вместо тазиков использовать биде, так как это намного гигиеничнее туалетной бумаги. При этом в данном случае потребляется только вода.

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Проблемы экологии
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