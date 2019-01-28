В Париже собралось более 10 тыс. сторонников движения «красные платки»

Париж, , 07:50 — REGNUM По данным штаба полиции Парижа, во французской столице собралось более 10 тыс. участников манифестации «красные платки» в поддержку французских властей, сообщает Le Figaro.

Известно, что инициатива была задумана как ответ на движение «желтые жилеты» и вызванное насилие.

Сообщается, что 10 500 демонстрантов движения «красные платки» прошли под дождем от площади Нации до площади Бастилии в Париже 27 января. Манифестанты скандировали: «Да, демократии, нет революции!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатор движения «красные платки» Лоран Сулье заявил, что новые выступления являются призывом к «молчаливому большинству» — тем людям, которые во время протестов «желтых жилетов» отсиживаются по домам.

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