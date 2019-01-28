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На юге Украины прошли учения кораблей и боевой авиации

Общество

Украинские войска учились вовремя реагировать на «вражеские морские цели»

Киев, 28 января 2019, 07:42 — REGNUM  На Украине, в районе проведения так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) прошла проверка ударного авиационного звена, сказано 28 января на официальной странице ООС в социальной сети Facebook.

В учениях также приняли участие подразделения ВМС Украины и государственной пограничной службы Украины, которые осуществляют патрулирование акватории Азовского моря в районе проведения ООС.

В ходе учений было отработано «практическое наведение на морские цели с бортов украинских кораблей, которые пребывали на дежурстве в Азове», — сказано в сообщении.

Реакция на вражескую морскую цель произошла в рамках отведённого времени, военные лётчики, моряки и пограничники справились с задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2019 года в Полтавской области начались недельные учения вертолётчиков ВСУ. Им предстоит отработать полёт в различных погодных условиях, а также взаимодействие с членами экипажа и наземными службами.

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Военные учения
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