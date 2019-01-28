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Ледовый дворец в стиле оригами построят в Новой Москве

Общество

Площадь Ледового дворца составит более 6 тыс. кв. метров

Москва, 28 января 2019, 07:34 — REGNUM  В Новой Москве построят Дворец спорта в стиле оригами. Ледовый дворец возведут в поселении Марушкинское, сообщается на портале мэра Москвы.

Более 80 объектов культуры и спорта построят в Москве за три года

В трехэтажном здании разместятся: ледовые площадки для соревнований и для тренировок, тренажерные залы, тренерские комнаты, раздевалки и душевые.

Площадь Дворца спорта составит более 6 тыс. кв. метров. К строительству спорткомплекса планируется приступить в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2018 по 2020 год в Москве запланировано строительство 32 объектов культуры и 51 спортивного объекта. Всего с 2011 года в столице уже построено 89 спортивных объектов.

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