ВЦИОМ: Большинство жителей РФ против передачи Японии Южных Курил

Москва, , 07:23 — REGNUM Против передачи четырех островов Курильской гряды Японии выступают подавляющее большинство жителей Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, передачу четырех южных островов Курильской гряды японской стороне не поддерживают около 77% респондентов. И только 14% опрошенных считают, что острова необходимо передать соседнему государству.

Отмечается, что решенным вопрос о принадлежности островов России считают 29% респондентов, а 10% опрошенных отвечают, что Россия отвоевала эти острова.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник», в котором приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проводился в ноябре 2018 г. методом телефонного интервью. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что суверенитет России над Курильскими островами ни с кем не обсуждается.

По его словам, острова Курильской гряды — территория Российской Федерации.

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