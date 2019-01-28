В Астане из-за непогоды отменили пригородные маршруты

Астана, , 07:22 — REGNUM В Астане из-за ухудшения погодных условий приостановлено движение на 12 пригородных маршрутах, сообщили 28 января в пресс-службе ТОО «Астана LRT».

Движение пригородных маршрутов ограничено в связи с закрытием автодорог. Временно приостановлены маршруты № 300, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января из-за гололеда и метели были закрыты участки автотрасс в пяти регионах Казахстана: Алма-Атинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Джамбульской и Восточно-Казахстанской областях.

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