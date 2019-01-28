Понедельник, 28 Января 2019 года
07:24:08 МСК

В Астане из-за непогоды отменили пригородные маршруты

Общество

В регионе временно закрылись автотрассы

Астана, 28 января 2019, 07:22 — REGNUM  В Астане из-за ухудшения погодных условий приостановлено движение на 12 пригородных маршрутах, сообщили 28 января в пресс-службе ТОО «Астана LRT».

Движение пригородных маршрутов ограничено в связи с закрытием автодорог. Временно приостановлены маршруты № 300, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января из-за гололеда и метели были закрыты участки автотрасс в пяти регионах Казахстана: Алма-Атинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Джамбульской и Восточно-Казахстанской областях.

Читайте ранее в этом сюжете: В пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли автодороги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить