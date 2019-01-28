По факту обрушения в многоэтажке Перми проводится прокурорская проверка

Пермь, , 07:18 — REGNUM В Перми прокуратура после ЧП в высотном доме по ул. Революции, 3/1 заявила о проверке. Проверка продлится, по предварительным данным, примерно неделю, сообщают СМИ.

Под пристальное внимание надзорного ведомства попадёт соблюдение строительных норм, СанПиН и работа управляющей компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 28 января в Перми произошло обрушение бетонной плиты-перекрытия между кровлей и техническим этажом в доме по ул. Революции, 3/1. После ЧП всех жильцов эвакуировали. На место выезжали спасатели, полиция, чиновники, прокуратура.

В ГУ МЧС по региону заявили об отсутствии пострадавших и угрозы дальнейшего обрушения. Для людей организовали пункт временного размещения в гимназии № 33. Впоследствии были составлены списки нуждающихся во временном жилье. Информресурсы сообщают, что эвакуированным жителям предоставили шесть двухместных номеров в гостинице. Остальные жильцы нашли приют у родственников и знакомых. Напомним, что в общей сложности эвакуировали 151 человека, в том числе 31 ребёнка.

Стоит отметить, что 14-этажный дом построен в 1993 году. В нём проживает 230 человек. После ЧП от жильцов стали поступать сведения о том, что с 2000-х годов в их квартирах есть трещины.

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