В Комсомольске-на-Амуре готовят митинг против засилья иностранных рабочих

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:54 — REGNUM Жители Комсомольска-на-Амуре готовят митинг против приглашений иностранных рабочих и инженеров на рабочие места, которые не достаются местным жителям. Инициатором выступает городское отделение ЛДПР. Жители пожаловались партийцам на то, что местные рабочие и инженеры не имеют работы, а на комсомольские градообразующие заводы приглашают китайских специалистов — не только рабочих, но и инженеров. Провести митинг планируется 17 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы планируем провести митинг против того, чтобы на предприятия Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района приглашались иностранные рабочие на фоне повального сокращения рабочего персонала на наших градообразующих предприятиях. Это нонсенс — когда русских, местных специалистов увольняют, а иностранных граждан, преимущественно из КНР, приглашают работать в Комсомольск. Они приезжают работать в Комсомольске, строить Комсомольск. В одном из микрорайонов, на 6-м участке, это уже зафиксированный факт, строится общежитие для китайских специалистов. Именно из Китая. Приедет целая бригада, мы сейчас уточняем — сколько именно человек. Но у нас есть мнение, что идёт планомерная зачистка местного населения. Население наших территорий будет постепенно меняться, к сожалению. Вот такая предательская политика идёт со стороны нашего руководства на уровне Российской Федерации и на уровне коммерческих крупных компаний, которые в Комсомольске на сегодняшний день являются градообразующими», — заявила лидер комсомольского отделения ЛДПР Елена Каткова в видеообращении к горожанам.

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Призыв городского отделения ЛДПР в Комсомольске выйти на митинг против того, чтобы рабочие места отдавались иностранным специалистам в ущерб местному населению, ложится на очень взрывоопасную почву — можно сказать, что эта почва «полита бензином и присыпана порохом».

По мнению Елены Катковой, несмотря на то, что заводы в Комсомольске-на-Амуре и являются коммерческими организациями, проблема от этого менее важной не становится, поскольку жители города теряют рабочие места. Она убеждена, что к проблеме необходимо привлекать вышестоящие власти.

И у вышестоящих властей нет повода жаловаться на то, что проблема в «городе президентского внимания» возникла «вдруг». Напомним, ещё в ходе «Прямой линии» главы государства в июне 2018 года Владимиру Путину рассказали о том, что высококвалифицированные специалисты в Комсомольске не могут найти работу по специальности. В частности, о том, что инженер-самолетостроитель вынужден красить крыши, работать маляром, чтобы хоть как-то прокормить семью. Работы по специальности он найти не может.

Реакция в медиапространстве последовала незамедлительно. Вячеслав Шпорт, тогда ещё губернатор Хабаровского края, пообещал найти работу безработному маляру с дипломом самолетостроителя, об этом написали СМИ. Но, судя по всему, проблему Шпорт решал в своём «фирменном стиле» — без малейших попыток разобраться в корнях ситуации. Возможно, один инженер и был трудоустроен. Но, судя по тому, что город Юности кипит возмущением по поводу нарастающей безработицы и засилья иностранных специалистов, сокращений на градообразующих предприятиях, проблема не решена.

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Ситуация в Комсомольске, где готовится митинг, может повториться в любом другом городе и регионе Дальнего Востока. Как известно, «новомодный» закон о ТОСЭР избавляет работодателя от обязанности испрашивать разрешение у государства на привлечение иностранной рабочей силы. В результате такой политики местное, дальневосточное население теряет работу и средства к существованию и вынуждено уезжать в другие регионы РФ. Дальний Восток постепенно заселяют мигранты — преимущественно из стран Центральной Азии, бывших республик СССР. Бегство населения с Дальнего Востока приобрело характер эпидемии, отвечающий за развитие макрорегиона «дальневосточный блок» правительства глух к многочисленным просьбам дальневосточников остановить и пересмотреть провальную политику так называемого «развития», которая фактически уничтожает Дальний Восток.

По данным Росстата, в 2018 году из ДФО навсегда уехали 16 670 человек. В 2017 году цифра было больше — 17 400 человек. Но это вовсе не значит, что дальневосточники стали жить лучше. У людей просто нет средств на переезд — продать жильё, особенно в дальневосточной провинции, невозможно, а не продав — не купить на новом месте.

Жители Хабаровского края в социальных сетях переживают по поводу того, что Комсомольск, крупный промышленный центр, может повторить судьбу своего соседа — города Амурска:

«Комсомольск превратится в город одиноких женщин и заброшенных домов с окнами, заколоченными досками. Мужики все уедут из города — работать вахтовым методом».

«Ползавода, авиационного, отдают китайцам. Они там будут модернизацию АН 24 делать. Об этом Медведев с ними ещё в 2015 году договорился».

«Валить отсюда надо срочно! Ничего здесь не будет. Работы нет даже с хорошим дипломом».

«Распродажа и уничтожение Дальнего Востока продолжается. Не всё ещё в офшоры вывезли?!».

«Комсомольск устал от безысходности. Понимаете?! Нам который год твердят — Госдума, вся эта чиновничья братия, правительство, о том, как они заботятся о Дальнем Востоке! Пожалуйста — вот пример! Свои тут не нужны! Не нужны тут россияне на Дальнем Востоке! Для них китайские специалисты более «свои», чем мы!».

Между тем, невзирая на протесты дальневосточников, «дальневосточный блок» правительства РФ во главе с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым реализовал идею экс-главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта о выплате миллиона рублей всем, приезжающим на Дальний Восток из других регионов России. Подобных преференций для местного населения у федеральной власти не нашлось.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, чиновники федерального правительства, отвечающие за развитие Дальнего Востока, провалили четыре госпрограммы по развитию ДФО подряд. За более чем 6 лет разговоров о развитии ДФО в макрорегионе жизнь не только не стала лучше — она стала намного хуже. Смертность намного превышает рождаемость, вообще все показатели намного ниже среднероссийских. Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём.

ЕАО на грани банкротства, недовольство политикой властей и поведением крупной компании «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга привело к тому, что на Камчатке весь 2018 год не уходили с площадей митинги, люди протестовали против ужасающего падения уровня жизни.