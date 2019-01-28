Не хотят отдавать южные Курилы Японии 77% жителей РФ — ВЦИОМ

Москва, , 05:52 — REGNUM С требованием Японии передать ей ряд островов Курильской гряды знакомы 79% жителей России. Против такой передачи выступают 77% респондентов, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 29% опрошенных отмечают, что вопрос территориальной принадлежности Курил уже решен. Еще 10% полагают, что Россия отвоевали эти территории.

За передачу островов выступают 14% участников опроса. Это необходимо для заключения мирного договора и развития отношений между Токио и Москвой, полагают 7% респондентов.

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Доля выступающих за продолжение переговоров до взаимоприемлемого решения выросла с 35% в 2009 году до 51% в 2018 году. Опрос проводился в ноябре 2018 года методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. российских граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии растет число тех, кто поддерживает заключение мирного договора с Россией без передачи территорий или при передаче меньшей части южных Курильских островов. Тако отвечают 10% респондентов против 7% в ноябре 2018 года.

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