В Японии растет доля согласных на договор с Россией без Курил

Токио, , 05:37 — REGNUM Японские социологи фиксируют увеличение числа тех, кто поддерживает заключение мирного договора с Россией без передачи территорий или при передаче меньшей части южных Курильских островов. Об этом сообщает 28 января газета Nikkei.

Так, 10% респондентов вовсе не рассчитывают на получение от России каких-либо территорий при заключении мирного договора, следует из опроса общественного мнения. В ноябре такого мнения придерживались 7% опрошенных.

Еще 11% (+6% к ноябрю) полагают, что Токио стоит ограничиться получением острова Шикотан и находящейся рядом гряды мелких островков. Еще 41% (-5%) полагают, что с Шикотана стоит начать. Число выступающих за получение всех «северных территорий» сократилось с 33 до 27%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции мешают заключению мирного договора между Москвой и Токио. Он также добавил, что основная задача Москвы — подписать мирный договор, а «не что-то отдать или что-то получить» от японской стороны.

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