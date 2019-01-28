Экологическое бедствие: город Якутии тонет в мусоре и фекалиях

Якутск, , 05:46 — REGNUM В городе Среднеколымск в Якутии обсуждают необходимость введения режима ЧС в связи с разливом содержимого септиков и скоплением больших объёмов мусора. Город находится на грани экологического бедствия по вине организации, отвечающей за вывоз твёрдых и жидких коммунальных отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

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Свои обязанности не исполняет частное коммунальное предприятие ИП Новосельцев, пояснили в ведомстве. Многие септики Среднеколымска уже перемёрзли из-за несвоевременной откачки содержимого, фекальные воды разлились на обширной территории. Проблема с откачкой септиков наблюдается в городе с декабря 2018 года и усугубляется тем, что многие из них считаются бесхозными. Ещё одна городская беда — большое скопление мусора. Администрация Среднеколымска просит помощи в решении этих проблем у правоохранительных органов, констатируя необходимость принятия оперативных мер по разрешению сложившейся ситуации. В муниципалитете считают, что ИП Новосельцев нужно привлечь к ответственности, но действия контролирующих и правоохранительных органов в этом направлении недостаточны.

«Весной нечистоты могут грозить возникновению критической санитарно-эпидемиологической обстановкой. Нельзя этого допустить. Необходимо сегодня определиться с решением проблемы», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников.

Глава города Владимир Шаборшин рассказал, что у ответственной за опорожнение септиков компании в два раза меньше ассенизаторских машин, чем нужно, а потому септики успевают переполняться. К вывозу жидких бытовых отходов руководство города привлекло ещё одну компанию — ООО «Комфорт», одну из машин этой компании предоставил муниципалитет, другую приходится арендовать.

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В ИП Новосельцев, которое должно обслуживать септики по контракту с горадминистрацией, считают претензии к качеству работы компании необоснованными. Об этом коммунальная фирма сообщила представителям министерства ЖКХ и энергетики Якутии в письме, объяснив, что отходы откачиваются в полном объёме, но канализационные сети и септики уже в критическом состоянии, и часть из них уже была заморожена в ноябре, когда ИП Новосильцев начала работать по контракту с администрацией муниципалитета. До этого времени обязанности по откачке септиков были возложены на ООО «Комфорт».

"Практически половина передаваемых септиков заморожена, прилегающие территории подтоплены сточными водами, канализационные сети имеют повреждения, что свидетельствует о том, что ООО «Комфорт» ни технического обслуживания, ни подготовки к осенне-зимнему периоду не проводило, несмотря на наличие финансирования. В данный момент мной за свой счёт ведутся работы по восстановлению систем водоотведения, устранение замораживаний и протечек даже в морозы ниже — 40 градусов, что чрезвычайно затрудняет восстановительные работы и работу спецтехники, осуществляющей водоотведение», — писал владелец ИП Новосильцев в ведомство, курирующее вопросы ЖКХ.

В министерстве руководству города рекомендовали рассмотреть целесообразность введения режима ЧС. Для координации мероприятий по устранению последствий разлива септика в город будет направлен сотрудник ведомства. Откачать переполненные септики коммунальным компаниям Среднеколымска, возможно, поможет ГУП «ЖКХ Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная проблема возникала в посёлке Усть-Нера Оймяконского района Якутии осенью 2017 года. Тогда фекальными водами затапливало дворы и территорию частных домов. Причина — промерзали и лопались трубы канализации и водоснабжения, идущего к септикам для технических нужд, теплоснабжающая компания отказывалась их отапливать. В прокуратуре её действия сочли незаконными, было возбуждено уголовное дело.