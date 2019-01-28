На Сахалине на пикеты вышли многодетные семьи и медики

Южно-Сахалинск, , 04:45 — REGNUM В столице Сахалина на пикеты вышли многодетные семьи и медики. Многодетные требовали вернуть выплаты на приобретение или строительство жилья, медики — справедливой оплаты труда и возвращения положенных выплат, которых их лишили. Пикетчики выразили недоверие главе островного минздрава Алексею Паку и требовали встречи с врио губернатора Сахалина Валерием Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам вышедших на пикет многодетных родителей, программа соцпомощи на приобретение жилья для многодетных семей должна была действовать до 1 октября 2019 года. Но правительство области внезапно изменило срок действия документа — до 29 декабря 2018 года. По словам протестующих, в известность их об этом не поставили.

«О том, что грядут изменения, никто не знал. У нас много семей, которые ещё в 2018 году ходили на консультации к соцработникам. Их заверяли, что всё в силе, что программа действует до 1 октября 2019 года. И этим же семьям в начале января 2019 года сказали, что программа уже завершена — 29 декабря 2018 года! У людей была истерика! Я считаю, что в современном мире для многодетной семьи решиться ещё на одного ребёнка — это подвиг. Люди уверены, что смогут приобрести жильё по льготе, планируют ребёнка, а им — вот такой сюрприз, взяли и внесли изменения! Такое решение идёт в разрез с указом президента РФ об улучшении демографической ситуации на Дальнем Востоке. Мы находимся на краю демографической ямы», — привело слова одной из вышедших на пикет многодетных пап и мам ИА Сахалин. Инфо.

Пикетирующие отмечали, что, после того, как поднялся шум, по социальным сетям была разослана бумага за подписью министра соцзащиты региона Елены Касьяновой, в которой указано, что срок действия программы продлен до 2020 года. Такой способ информирования о важнейших вопросах вызвал ещё большую тревогу у многодетных родителей.

Впрочем, такое же сообщение появилось и на официальном сайте министерства социальной защиты населения Сахалинской области.

Однако странные «метания» властей продолжают тревожить многодетные семьи:

«То прекратили, то вернули, где гарантия, что опять не отменят?».

Многодетные папы и мамы вспомнили также, что в 2017 году они уже лишились некоторых положенных льгот из-за поправок в региональный закон, за который проголосовали островные депутаты.

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Свои претензии к властям высказали на пикете и сахалинские медики.

Они рассказали, что ещё в 2016 году, на основании постановления правительства Сахалинской области, была значительно урезана заслуженная многолетним трудом выплата за стаж работы. В результате, по словам протестующих, на скорой помощи выплата снизилась с 80% до 55%, в сельских поликлиниках — с 60% до 30%.

«Помимо этого, с 2018 года, на основании федерального закона, стали проводить оценку условий труда. Мы считаем, что в большинстве медицинских учреждений она прошла формально. На основании этой оценки сахалинская медицина стала полностью безопасной для врачей. И власти снизили выплаты за вредность, убрали дополнительные медицинские отпуска. В туберкулёзном диспансере работники получали 25% доплаты за вредность, а сейчас получают 8%. У них убрали все дополнительные отпуска, уравняли с обычными учреждениями здравоохранения. Они боятся публично заявлять о нарушении своих прав, так как боятся увольнения. Тех, кто возмущался, уже перевели на одну ставку и лишили премиальных. В Томари медсестру — анестезиолога уволили за то, что она писала жалобу на сложившуюся ситуацию в разные инстанции», — рассказали протестующие.

На пикет приехали жители самых отдалённых районов области, даже с Курильских островов.

Медики из посёлка Дальнего рассказали, что у них вообще нет поликлиники — пациентов, детей и взрослых, врач принимает в помещении детского сада. Для взрослой поликлиники есть хотя бы проект, на детскую областной минздрав даже заявку не подавал.

Но выяснилось, что при обсуждении проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов министр здравоохранения Алексей Пак даже не заикнулся о том, что нужны деньги на строительство поликлиники в Дальнем.

Вышедшие на пикет медики требовали восстановление утраченных прав, проведения повторной оценки условий труда в медучреждениях, возврата отпусков — чтобы в медицине работать было престижно.

Все участники пикета требовали встречи с врио губернатора Сахалина Валерием Лимаренко. По мнению людей, он просто ещё не успел вникнуть во все проблемы островного региона.

На площади у кинотеатра «Родина» люди стояли с плакатами с надписями:

«Курилы — 2019: выражаем недоверие министру здравоохранения Паку А.К. Верните выплату за стаж сельским медикам!».

«Кому помогает Сахалинское ипотечное агентство? Многодетные? Да. Землю дали? Да. В займе отказано!».

В социальных сетях сахалинцы и курильчане обсуждают прошедший пикет и критикуют сам подход государства к решению демографических проблем.

«Почему государство поддерживает только тех, у кого уже есть много детей? Почему не все молодые семьи, чтобы был стимул вообще захотеть родить второго ребёнка хотя бы, про третьего и речи нет!»

«А разве только медикам всё урезали? А учителям, а МЧС? А шахтёры на Сахалине сколько сегодня получают?! За все эти урезания чиновников давно пора к ответу привлечь! Себя-то они не обижают — и зарплаты у них огромные, и пенсии, и прочее. Сократить сегодня численность чиновников до минимума — никто ничего и не заметит. А когда не хватает врачей, учителей, МЧС-ников, шахтёров и прочего трудового народа — регион просто загибается! Вот о чём думать-то надо! Не будет у нас никогда грамотной власти! Неужели не понимают, что их самих, случись ЧП, спасать и лечить будет некому?!», — пишут возмущённые сахалинцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, малоимущие и многодетные семьи Сахалина, беременные уже не в первые предъявляют претензии к властям. Ранее областные власти лишили детей и беременных женщин положенных выплат на полноценное питание. Люди вышли на улицы, власти выплаты вернули, но количество площадок, где можно высказать претензии к власти, сократили с семи до одной. Для митингов и пикетов оставили небольшой пятачок на задворках, у кинотеатра «Родина».

По данным на 2017 год, на Сахалине среднедушевой доход рос ударными темпами, но вместе с ним росла и социальная пропасть: 47% всех денежных доходов были сосредоточены в руках 20% населения. Остальные островитяне живут очень небогато. Некоторые, а именно 17 тыс. семей с детьми, живут небогато до такой степени, что не могут позволить себе даже нормальную еду. Правительство было вынуждено оказывать им помощь: несколько килограммов круп, консервы, чай, сахар, растительное масло — один раз в три месяца.

Жители Сахалинского городка Макарова много лет просили построить им новую больницу — старая совсем пришла в негодность. В конце 2018 года областной минздрав «обрадовал» макаровцев известием о том, что вместо новой больницы им построят новый морг.