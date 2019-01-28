Депутат Рады пригрозил российскому сенатору «вожжами и оглоблей»

Киев, , 01:50 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза пообещал «отвоспитывать» вожжами или оглоблей российского сенатора Игоря Морозова, вызвавшего его на дуэль из-за оскорбления журналистки Ольги Скабеевой в ПАСЕ. Сообщение с угрозами Берёза опубликовал на своей странице в Facebook.

Украинский парламентарий заявил, что принимает вызов Морозова. Берёза назначил оппоненту встречу возле центрального входа в Раду 4 февраля.

«Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил», — написал Берёза.

Морозов отметил, что поездка в Киев возможна при согласовании с руководством Совета Федерации РФ, передает радиостанция «Говорит Москва». Если же поездка не будет согласована, сенатор готов предложить для поединка третью страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Берёза толкнул, а затем оскорбил в кулуарах ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву. Сенатор Морозов заявил, что вызывает обидчика Скабеевой на дуэль, и предложил провести её на пистолетах «Удав».

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